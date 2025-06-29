Bursa'da Ramazan Solmaz'ın Oğlu Evlendi

BURSA Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın oğlu Ali Faruk Solmaz, Elif Aybey ile Bursa'da düzenlenen nikah töreniyle evlendi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen nikah törenine AK Parti Genel Başkan Vekili Bursa Milletvekili Efkan Ala, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa milletvekilleri, Bursa ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile çiftin aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın kıydığı nikahta Ali Faruk Solmaz- Elif Aybey çiftinin şahitleri arasında çok sayıda siyasetçi de yer aldı. Çiftin törenine de çok sayıda çelenk gönderildi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,