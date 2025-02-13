Yangın, saat 23.00 sıralarında Derekızık Mahallesi, Ardiye Caddesi üzerindeki bir restoranda çıktı. Restorandan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucunda söndürüldü.
Restoranın kullanılmaz hale geldiği yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Restoranda Yangın: 1 Saatte Söndürüldü - Son Dakika
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