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Bursa'da rüzgar etkili oldu

BURSA - Bursa'da sert eser rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, rüzgarın hızı saatte 35 kilometreye kadar ulaştı.

Meteoroloji tarafından birçok şehir için kuvvetli yağış ve fırtına uyarı yapıldı. Bursa şehir merkezinde de rüzgarın sert etmesiyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü şehir merkezinde, rüzgarın ortalama hızı saatte 35 kilometreyi bulurken, 80 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor. Kuvvetli gök gürültülü yağmur beklenirken, merkez ilçelerde yer yer yağışların olduğu öğrenildi.

Bursa'da yarın ise hava sıcaklığı sabah saatlerinde 13 derece, öğleden sonra ise 23 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Parçalı bulutlu bir pazar geçirecek olan Bursalılar, pazartesi günü ise bulutlu bir havada yeni haftaya başlayacak.