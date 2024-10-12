Bursa\'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncel

Bursa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda rögarlar patladı, asfaltta su birikintileri oluştu.

Yollarda biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı.

Belediye ekipleri sıkıntı yaşanmaması için su birikintisi olan alanlarda önlem almaya çalıştı.