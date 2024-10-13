Bursa'da Sağanak Yağış Sonrası 'Mini Süper Hücre' Olayı - Son Dakika
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Bursa'da Sağanak Yağış Sonrası 'Mini Süper Hücre' Olayı

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Bursa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle 'mini süper hücre' oluştu. Su basan bir kahvehanede vatandaşlar sandalyelerin üzerine çıkarak önlem aldı. Meteoroloji uyarıları sonrasında kent merkezi şiddetli yağmura maruz kaldı.

13.10.2024 09:16  Güncelleme: 09:21
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Bursa'da sağanak sonrası 'mini süper hücre' görüldü

Kahvehaneyi su bastı, vatandaşlar sandalye üstüne çıktı

BURSA - Bursa'yı dakikalar içinde abluka altına alan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilerken, meydana gelen 'mini süper hücre' kameralara yansıdı. Su basan bir kahvehanede ise vatandaşlar, sandalyelerin üzerine çıkarak önlem aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Bursa kent merkezini şiddetli yağmur ve dolu vurdu. Trafiğin durma noktasına geldiği anlarda, Bursa'da 'mini süper hücre' meydana geldi. İlk defa 'süper hücre' gören vatandaşlar o anları saniye saniye kayda aldı.

Öte yandan, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde de bir kahvehaneyi su bastı. Sular altında kalan kahvehanedeki vatandaşlar, sandalyelerin üzerine çıkarak korundu. Kendi imkanlarıyla suları tahliye eden vatandaşların imdadına belediye personelleri yetişti. Öte yandan etkili olan yağışta pazarcıların zor anları kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bursa'da Sağanak Yağış Sonrası 'Mini Süper Hücre' Olayı - Son Dakika
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