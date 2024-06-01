Bursa'da sahipsiz köpek saldırısına uğrayan öğrenci çözüm istiyor - Son Dakika
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Bursa'da sahipsiz köpek saldırısına uğrayan öğrenci çözüm istiyor

Bursa\'da sahipsiz köpek saldırısına uğrayan öğrenci çözüm istiyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ortaokul öğrencisi, sokaklarda özgürce oynayabilmeleri için bu soruna çözüm bulunmasını istiyor. 12 yaşındaki Berat Durgun, köpeklerin saldırısından sonra tedavi edildi ve olayın etkileriyle mücadele ediyor. Berat'ın amcası, yeğeninin köpeklerden korkmaya başladığını ve bir fobi haline geldiğini belirtiyor. Aile, yetkililerden köpek sorununun çözülmesini ve benzer olayların yaşanmamasını istiyor.

01.06.2024 12:53
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaklaşık bir ay önce sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ortaokul öğrencisi, sokaklarda özgürce oynayabilmeleri için bu soruna çözüm bulunmasını istedi.

Yunuseli Mahallesi Yeniler Sokağı'nda 5 Mayıs'ta arkadaşlarıyla oynarken 3 sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Berat Durgun, güvenlik kamerasınca da görüntülenen olaydan sonra Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi edildi.

Köpeklerin bacağından ısırdığı bölgelere dikiş atılan, yaraları henüz kapanmayan 7'nci sınıf öğrencisi Berat, kendisinde hem ruhen hem de fiziken büyük etkiler bırakan olayı AA muhabirine anlattı.

Berat Durgun, arkadaşlarıyla marketten yiyecek alıp yedikten sonra ağaçtan erik topladıkları sırada üzerlerine doğru 3 sahipsiz köpeğin geldiğini fark ettiklerini söyledi.

Korkup kaçtıklarını, köpeklerin kendilerine yaklaşıp önce yanlarından geçtiğini daha sonra geri gelerek saldırdığını belirten Berat, şöyle konuştu:

"Köpekler geri geldiler ben erik ağacına tırmandım, daha sonra korkup yere düştüm, onlar da ısırdı. Yoldan geçen bir amca geldi ve yardım etti, sonra köpekler gitti. Herkes başıma toplandı. Ondan sonra ambulans geldi. Beni alıp hastaneye götürdüler. O gün çok kötü geçti. Çok korkutucu bir gündü. O günden sonra köpekler hakkında çok korkum başladı. Sokak köpeklerinden korktuğumuz için köpeklerin kaldırılmasını istiyorum."

"Fobi haline geldiğini düşünüyoruz"

Berat'ın amcası Yasin Durgun da bacağına 5 dikiş atılan yeğenine kuduz aşısı yapıldığını, psikolojik destek aldıklarını dile getirdi.

Yeğeninin 2 hafta evden çıkamadığını, okula gidemediğini aktaran Durgun, "Köpek ısırdıktan sonra Berat farklı tavırlara büründü. Köpek gördüğü zaman bir daha ısıracak korkusu oluştu. Artık bir fobi haline geldiğini düşünüyoruz." dedi.

Yaşadıklarının Berat'ta travmaya dönüşmemesini umduklarını anlatan Durgun, böyle olması halinde gelişimini etkileyeceğini ifade etti.

Derslerinden geri kalan yeğeni okula döndüğünde rehber öğretmenle görüştüklerini, onun kontrolünde sürecin etkilerini azaltmaya çalıştıklarını belirten Durgun, şunları kaydetti:

"Bu bizim canımızı yaktı, bir başkasının canını yakmaması için ne gerekiyorsa onu yaparsa yetkili merciler memnun oluruz. Bunu bir problem olarak hissedebiliyorsa insanlar, o zaman bu problemin çözülmesi gerekiyor. Köpekler hala mahallemizde dolaşıyor. Bu sadece bizim mahallede değil, her yerde var. Köpeklerin bazıları gerçekten saldırgan, gördüğümüz gibi yaşadık. Bazıları ise uysal. Bunlarla ilgili toplu bir çözüm yapılmalı. Bu şekilde devam ederse bizim canımız yandığı gibi başkalarının da canı yanacak. Bir an önce bir çözüm olursa memnun oluruz."

Kaynak: AA

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