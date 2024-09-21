Bursa\'da Sahte Belge Operasyonu

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Bursa'da danışmanlık ve turizm acentesi üzerinden yurt dışında yaşayan yabancı uyruklu kişilere sahte kimlik, sürücü belgesi ve ikametgah belgesi düzenleyenlere yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, danışmanlık ve turizm acentesi adı altında faaliyet gösteren bir iş yerinin, yurt dışında yaşayan yabancı uyruklu kişilere, yaşadıkları ülkelere ait kimlik, sürücü ve ikamet izin belgelerini, aslına benzer şekilde bastırıp kargoyla gönderdiği tespit edildi.

Kargo şubesiyle irtibata geçen polis, şüphelilerce kargoya verilen 27 paketi incelemeye aldı.

Ders notları arasına ve zarf içine konularak gizlenen farklı ülkelere ait kimlik ve sürücü belgesi, ikamet izni olmak üzere toplam 41 sahte karta, Fransa'ya gönderilmeden el konuldu.

Evrakı kargo şirketine getiren şüphelileri tespit eden polis, 3 iş yeri ve 2 ikamete baskın yaptı.

A.K. ve A.K.E.A. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 4 diz üstü bilgisayar, 10 sahte kimlik, 3 bilgisayar kasası, hard disk, 4 cep telefonu, kargo paketleri, 10 adet Arapça yazılı mühür ıstampa baskı materyali, tablet, para sayma makinası, çok sayıda Arapça doküman ile 14 bin 524 dolar, 2 bin 400 euro ve 45 bin 154 lira ele geçirildi.

Emniyette sorguya alınan şüpheliler, ismini bilmedikleri yabancı uyruklu bir kişiyle sosyal medya platformu üzerinden görüştüklerini, şahsın üzerinde de "lider" konumunda başka bir kişinin bulunduğunu ancak bu kişiyi tanımadıklarını, sahte belgelerin başkaları tarafından basılarak belirli noktalarda teslim edildiğini ve daha sonra kargolandığını belirtti. Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi.

Şüpheli suçüstü yakalandı

Diğer şüphelinin S.J. olduğunu belirleyen polis, zanlıyı yakalamak için harekete geçti.

Şüpheliler ödeme için Şükraniye Mahallesi'nde bir marketin önünde buluştu. Buraya baskın yapan polis, S.J'yi gözaltına aldı. S.J'nin üzerinde 7 adet zarf içinde çeşitli ülkelere ait sahte kimlik ve sürücü belgelerinin bulunduğu 10 kart ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.