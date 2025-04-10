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Bursa'da "Sanayide Sürdürülebilir Çevre Uygulamaları" Paneli

“Sanayide Sürdürülebilir Çevre Uygulamaları” konulu panelde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çöp depolama sahasından Nilüfer Çayı’na akan sızıntı sularını ve civar mahallelerin atıklarını birleştirerek arıtma tesisine bağlayacaklarını söyledi. Bozbey, “Biz suyumuzu ve derelerimizi korumak zorundayız” dedi.

10.04.2025 17:45
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(BURSA) - "Sanayide Sürdürülebilir Çevre Uygulamaları" konulu panelde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çöp depolama sahasından Nilüfer Çayı'na akan sızıntı sularını ve civar mahallelerin atıklarını birleştirerek arıtma tesisine bağlayacaklarını söyledi. Bozbey, "Biz suyumuzu ve derelerimizi korumak zorundayız" dedi.

Yeşil ve daha yaşanabilir bir Bursa hedefiyle çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde Sanayide Sürdürülebilir Çevre Uygulamaları başlıklı panel düzenledi. Programa, Bozbey'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ bürokratları, meslek odaları ve dernek yöneticileri, akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Bozbey, Bursa'nın bir sanayi kenti olduğunu hatırlatarak 1960 öncesi kente yeniden kazanmak için büyük çaba harcadıklarını söyledi. Sanayiyle, kültürel değerlerle ve çevreyle barışık bir Bursa'nın dünyanın en mutlu kentlerinden birisi olacağını belirten Bozbey, tüm Bursalıların bu konudaki duyarlılığını önemsediğini dile getirdi.

"Sürdürülebilirlik tercih değil; bir zorunluluktur"

Sürdürülebilirliği yalnızca bir çevre politikası olarak değil, tüm hizmet alanlarını kapsayan stratejik bir ilke olarak benimsediklerini anlatan Bozbey, "Sürdürülebilirlik artık tercih değil; bir zorunluluktur. Bu zorunluluğun gerekliliğini her alanda hissediyoruz. 2025-2029 Stratejik Planımızı sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda hazırladık. 2050 vizyonlu 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planımızda da aynı yaklaşımı temel aldık. Göreve geldikten sonra kentimizin dört bir yanında yeşil altyapı projelerini yaygınlaştırıyoruz. Doğal kaynaklarımızı koruyacak adımları kararlılıkla atıyoruz. Atık su arıtma tesislerimizi ileri biyolojik teknolojiyle modernize ediyoruz. Ulaşım filomuzu çevre dostu araçlarla yeniliyor, karbon ayak izimizi düşürüyoruz" dedi.

Bursa Valiliği, BUSKİ Genel Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kurulan ekibin, Nilüfer Çayı'nda düzenli denetimler yapmaya başladığını aktaran Bozbey, şuöyle devam etti:

"Daha işimiz var"

"Yapılan denetimler sonucunda vahim tabloyu öğrendik. 155 noktada kaçak deşarjı bulduk. Bazı fabrikalar Nilüfer Çayı'na kaçak olarak atıklarını döküyordu. Kirlilikte dördüncü evreye ulaşmış durumda. Nilüfer Çayı'ndan binlerce dönüm arazi sulanıyor. Hemen BUSKİ'de ekip kurduk. Tek tek hepsini betonla kapattık. Şimdi ters tepecek. Daha işimiz var. Nilüfer Çayı'na bağlanan dereler var. Oralarda nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. BUSKİ olarak kendi hatalarımızı da gördük. Nilüfer Çayı'na biyolojik arıtmadan geçmiş temiz suyu aktarmak için sorumluluğu üstlendik. Çöp depolama sahasındaki sızıntı sularının da Nilüfer Çayı'na aktığını gördük. Şimdi sızıntı sularını ve civarındaki mahallelerin de atıklarını birleştirerek arıtma tesisine bağlıyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Biz suyumuzu ve derelerimizi korumak zorundayız."

Sürdürülebilirliğin sadece çevreyi değil, eğitimi, sağlığı, adaleti, yaşam kalitesini de kapsadığını anlatan Bozbey, bu nedenle insan öncelikli bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti. Yerel yönetimlerin sürdürülebilirlikteki rolünün çok büyük olduğunu ifade eden Bozbey, şunları kaydetti:

"Bursamızı sürdürülebilir bir kent haline getirebiliriz"

"Kentlerin geleceği, belediyelerin aldığı kararlarla, attığı adımlarla şekilleniyor. Bursa olarak bu sürecin öncüsü olmaya hazırız. Biz, bu kentte daha önce bunu başardık. Aynı ruhla, aynı kararlılıkla, yeşil ve dijital dönüşümün öncüsü olabilecek bir potansiyele sahibiz. Sanayinin sürdürülebilir, çevreci, kaynak verimliliğine dayalı bir modele dönüşmesi gerektiğini biliyoruz. Ancak birlikte hareket ederek, Bursamızı sürdürülebilir bir kent haline getirebiliriz. Bugün burada kurulacak diyaloglar, belki de yarının büyük adımlarına dönüşecek. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği Uyum ve Yeşil Mutabakat Konsey Başkanı Vedat Kılıç, sanayi devriminden bugüne kadar uygulanan 'üret, kullan, at' ekonomi modelinin çevresel ve kaynaksal problemleri bugüne taşıdığını anlattı. Çevre sorunlarının adeta iklim krizlerine dönüştüğünü söyleyen Kılıç, dünyada üretimi besleyebilmek için yaklaşık 93 milyar ton malzeme kullanıldığını, bunun da sadece yüzde 7'lik kısmının tekrar döngüye sokulduğunu hatırlattı.

Bu ekonomi modelinin dünyanın yaşaması açısından değişmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:

"Üretirken ve tüketirken doğayı, tabiatı, toprağı, havayı, suyu kirletmeden bir üretim disiplini anlayışını benimsemek, fosil yatıklardan uzaklaşmak suretiyle daha çok yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, atıkların etkin bir atık yönetim sistemiyle toplanıp geri dönüştürülerek sanayide ham madde olarak kullanılmasını emreden döngüsel bir ekonomi sürecine mecburi olarak girmiş bulunmaktayız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in Nilüfer Belediyesi döneminde ambalaj atıklarına ne kadar önem verdiğine ve başarılı çalışmalar yaptığına bizzat şahidim. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de tüm Bursa'da özellikle evsel kaynaklı ambalaj atıklarının ikili toplama sistemiyle toplanmasını istirham ediyorum."

Konuşmaların ardından program oturum bölümleriyle devam etti. Moderatörlüğünü Bursa Teknik Üniversitesi'nden Dr. Samet Öztürk'ün üstlendiği birinci oturumda, SÜTAŞ Kalite, Çevre Regülasyonları ve Denetimleri Kıdemli Müdürü Miray Tuğ, 'Çiftlikten sofralara entegre iş modeli', ER-KA Group Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Müdürü Edanur Karabıyık, 'Döngüsel değer merkezi', Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Sedat Akar, 'Damlama sulama sistemleri', ICARBON Kurucu Genel Müdürü Erdem Mutlu, 'Yeşil Kimya ile ileri kimyasal dönüşüm' konularında bilgi verdi. Panelin ikinci oturumunda ise moderatörlüğü Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Dr. Sevil Çalışkan Eleren üstlendi. Korteks Tekstil Çevre Mühendisi Harun Paklacı, 'Polyester atık ve pet şişe geri dönüşümü ile iplik üretimi', Elyaf Tekstil Ar-Ge Müdürü Hülya Kıcık ve Elyaf Tekstil Sürdürülebilirlik Departman Sorumlusu Selin Sarıtoprak, 'Yerel bitki atıklarından elde edilen doğal boyarmaddelerle kumaşların endüstriyel ölçekte boyanması', Bursa Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Derya Ünlü, 'Tekstil atık suyu arıtımı' (Tübitak 2209-A) konularında katılımcılara bilgi verdi.

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Kaynak: ANKA

Mustafa Bozbey, Yerel Yönetim, Teknoloji, Güncel, Tarım, Çevre, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 'Sanayide Sürdürülebilir Çevre Uygulamaları' Paneli - Son Dakika

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