Bursa'da Şelalede Mahsur Kalan Adam Kurtarıldı

BURSA'da, balık tutmak için gittiği şelalede düşünce kalça kemiğindeki platin yerinden çıkan Hasan Ülkü (48), mahsur kaldı. Ülkü, bulunduğu yerden helikopterle kurtarılırken, operasyon anı kameraya yansıdı.

Olay, dün Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi'nde meydana geldi. Tozluyan Şelalesi'ne balık tutmaya giden Hasan Ülkü, ayağı kayıp düşünce kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı. Düştüğü yerden kalkamayan Ülkü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarla bölgeye AFAD Arama Kurtarma, UMKE, jandarma ve STK arama kurtarma ile köpekli arama ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ulaştığı Ülkü'nün ilk müdahalesi, olay yerinde yapıldı. Ülkü, yürüyemeyecek durumda olduğundan, sarp ve dik arazi nedeniyle, tahliye için bölgeye helikopter istendi. Ekipler tarafından sedyeyle helikoptere alınan Hasan Ülkü'nün tedavisi sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Öte yandan kurtarma operasyonu da saniye saniye kameraya yansıdı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK-Kamera: BURSA,