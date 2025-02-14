Bursa'da Silahlı Yaralama İddianamesi Hazırlandı - Son Dakika
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Bursa'da Silahlı Yaralama İddianamesi Hazırlandı

Bursa'da adres soran kişiyi yaralayan sanık hakkında iddianame hazırlandı, yargılama başlayacak.

14.02.2025 15:18
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Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde sorduğu adresi bilmediğini söyleyen kişiyi silahla yaralayan sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Ercan Özdemir'in (53), İhsaniye Mahallesi'nde 8 Ocak'ta bir kafede otururken yanına gelen Ahmet A'nın (29) sorduğu adresi bilmediğini belirtmesi üzerine bu kişi tarafından silahla yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bursa 39. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Ahmet A'nın olay yerine geldiği, müşteki ve orada bulunan tanığa hitaben "Sakatlar Derneği nerede?" diye sorduğu, müştekinin bilmediğini söylemesi üzerine sanığın 3 el ateş ettiği ve müştekinin basit tıbbi müdahale ile giderilemez nitelikte yaralandığı belirtildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen sanığın, müştekiyi daha önceden tanımadığını, olay günü söz konusu kafenin önünden geçerken müştekiye Engelliler Derneği'nin nerede olduğunu sorduğu kaydedildi.

Özdemir'in de kendisine, "Ben buranın muhtarı mıyım? Nereden bileyim." diyerek cevap verdiğini aktaran sanığın, "O an çok sinirlendim, silahımı çıkartıp 2-3 el ateş ettim ve olay yerinden yaya olarak uzaklaştım. Silahı çöp kutusuna attım." şeklindeki ifadeleri iddianamede yer aldı.

Yapılan incelemede şüphelinin atılı suçu ikrar ettiği, müştekinin basit tıbbi müdahaleyle giderilemez nitelikte yaralanmasının bulunduğu, alınan tanık beyanlarında müştekinin şüpheliye hakaret ettiğine dair bir ibare bulunmadığı belirtildi.

Cumhuriyet savcısı sanığın, "silahla kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Ahmet A, ocak ayında İhsaniye Mahallesi'ndeki bir kafede Ercan Özdemir'i, tıbbi maske takarak silahla bacağından yaraladıktan sonra polis ekiplerince yakalanmıştı. Daha sonra tutuklanan zanlının olayı gerçekleştirdiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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