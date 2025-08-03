Bursa\'da Sözlü Taciz Kavgasında Bıçaklama

BURSA'da, kız arkadaşına sözlü tacizde bulunulduğu iddiasıyla Y.K. (26) tartışan A.Y. (18), çıkan kavgada bıçaklanarak yaralandı. Y.K., olayın ardından kahvehanede saklanmaya çalışırken polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.Y., kız arkadaşıyla caddede yürüdüğü sırada Y.K., A.Y.nin kız arkadaşına sözlü tacizde bulundu. Kız arkadaşına laf atıldığını fark eden A.Y., Y.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Y.K., yanında taşıdığı bıçakla A.Y.'yi yaraladı. Kolundan yaralanan A.Y. kanlar içinde kalırken şüpheli Y.K. kaçtı. Yaralı A.Y., çevredekilerin yardımıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Y.K., yakındaki bir kahvehanede saklanmaya çalışırken, ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Tedaviye alınan A.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.