Bursa merkezli iki ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "tefecilik" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında 11 Şubat'ta Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Bursa merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Tefecilik Operasyonu: 11 Tutuklama - Son Dakika
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