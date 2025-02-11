Bursa'da Tefecilik Operasyonu: 13 Gözaltı

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Bursa merkezli 2 ilde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Tefecilik" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 13 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, bir miktar fişek, çok sayıda senet ve çek ele geçirildi.