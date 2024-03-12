Bursa\'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Bursa'da tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Uludağ'ın eteklerindeki Alacahırka Mahallesi Naipdere Sokak'taki tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sokaklarının dar olması nedeniyle itfaiye araçları yanan evin 200 metre yakınına kadar gidebildi.
Mahalledeki yangın çeşmelerine hortumları bağlayarak müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü. Yangın nedeniyle çatısı çöken ev kullanılamaz hale geldi.
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