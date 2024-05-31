Bursa'da çıkan yangında 96 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da çıkan yangında 96 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangında 96 yaşındaki Fintoz Mutlu hayatını kaybetti. Yangın, Mutlu'nun yalnız yaşadığı evde sobadan sıçrayan alev nedeniyle çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Evde yapılan incelemede Mutlu'nun yanarak öldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

31.05.2024 07:13
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BURSA'da, tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafında kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası yapılan incelemede, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Fintoz Mutlu'nun(96) yanarak öldüğü öğrenildi.

Yangın, 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi 14. Menekşe Sokak'ta bulunan tek katlı evde çıktı. Fintoz Mutlu'nun yalnız yaşadığı evinde ilk belirlemelere göre sobadan sıçrayan alev nedeniyle yangın çıktı. Alevleri gören komşuları yaşlı kadını kurtarmaya çalışırken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol atlına alınarak söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemede Fintoz Mutlu'nun yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa\'da çıkan yangında 96 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da çıkan yangında 96 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da çıkan yangında 96 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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