Bursa\'da Ters Yönde Giden Otomobil TIR ile Çarpıştı: 2 Yaralı

Güncel

BURSA'da, ters yönde ilerlediği iddia edilen otomobilin TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ters yönde seyir halinde bulunan Nesrin Uğur Gümüş idaresindeki 16 BBR 262 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 16 BZZ 06 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü Nesrin Uğur Gümüş ve yanındaki Erkan Öztemir yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan kurtarılan yaralılar ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.