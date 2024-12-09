Bursa\'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Kazada, traktörün altında kalan Sürücü Halil Beyazıt(79) hayatını kaybetti.

Kaza saat 17.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Gedelek Mahallesi'nde bir zeytinlikte meydana geldi. Halil Beyazıt kullandığı 34 CEB 553 plakalı traktör ile rampa yukarı çıkarken kayıp devrilen aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye görevlileri sevk edildi. Ekipler traktörün altından çıkardıkları Beyazıt'ın öldüğünü belirledi.

Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber- Kamera: Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ,(Bursa)