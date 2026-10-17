Bursa'da Uludağ'a kış lastiği olmadan çıkan bazı sürücüler karda yolda kaldı

Bursa'da Uludağ'a kış lastiği olmadan çıkan bazı sürücüler karda yolda kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Uludağ'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı zirveyi beyaz örtüyle kapladı; kış lastiği olmadan çıkan bazı sürücüler yolda kaldı. Ekipler kar küreme çalışmalarına başlarken İnegöl'ün yüksek kesimlerinde de hava sıcaklığının düşmesiyle kar görüldü.
ARAÇLAR YOLDA KALDI
Uludağ'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle zirve beyaz renge bürünürken, Uludağ'a kış lastiği olmadan çıkan bazı sürücüler yolda kaldı. Ekipler, yol üzerinde kar küreme çalışmalarına başladı. İnegöl ilçesinde ise hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.
Haber-Kamera: Murat ÇOBANGİL- Yavuz YILMAZ/ Bursa,
Kaynak: DHA
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