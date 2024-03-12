Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonunda 33 Tutuklama

Düzce'de Tehdit ve Hakaret Eden Şüpheliyle Uzlaşma Sağlandı

Düzce'de kendisine tehdit ve hakaret eden şüpheliye şikayet eden A.N.A., şüphelinin 15 bin TL bağış yapması şartıyla uzlaşma sağlandı. Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmeler sonucunda şüpheli özür dilemeyi ve bağış yapmayı kabul etti.