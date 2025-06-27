Bursa\'da Yangın Evleri Tehdit Ediyor

Türkiye orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürürken, bir yangın haberi de Bursa'nın Osmangazi ilçesinden geldi. İsmetiye Mahallesi kırsalında, İstanbul-Ankara Otoyolu Demirtaş Viyadüğü yakınlarında öğle saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede kontrolden çıkarak yayıldı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, yoğun dumanla birlikte geniş bir alana yayılırken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TAHLİYE EDİLDİLER

Alevlerin bazı evlerin kapısına kadar ulaşması, mahallede paniğe yol açtı. Evlerini terk eden vatandaşlar gözyaşları içinde tahliye edildi. Yangın alanına orman ve jandarmaya ait helikopterlerle havadan, çok sayıda personelle de karadan müdahale edilirken, bazı gönüllüler de söndürme çalışmalarına destek verdi. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, bazı evlerin zarar gördüğü öğrenildi. Ekiplerin bölgede soğutma ve kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

DÜN DE İZMİR ALEVLERE TESLİM OLMUŞTU

Dün de İzmir'in Aliağa ilçesinde benzer bir yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı. Art arda gelen bu yangınlar, yaz aylarında artan risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.