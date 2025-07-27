Bursa\'da alevler yeniden canlandı! 1765 kişi tahliye edildi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün çıkan ve bugün sabah saatlerinde büyük oranda kontrol altına alındığı açıklandıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu ve Çakmak mahalleleri tahliye ediliyor. Ekipler, yangının Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki yerleşim alanına ulaşmaması için de önlem alıyor.

Yangın nedeniyle Orhaneli-Harmancık kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor.

"CİDDİ ANLAMDA SERT BİR RÜZGARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır yaptığı açıklamada, büyük oranda kontrol altına alınan yangının rüzgarın etkisiyle yeniden büyüdüğünü belirtti. Ekiplerin yangına müdahale ettiğini belirten Tayır, "Ciddi anlamda sert bir rüzgarla karşı karşıyayız. Ben özellikle ellerinde tanker bulunan vatandaşlarımızın tankerlerini doldurarak yangın mahalline ulaşmalarını ve arazözleri suyla beslemelerini, destek vermelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

YERLİKAYA: 1765 VATANDAŞIMIZI GÜVENLİ YERLERE TAHLİYE ETTİK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Bursa'daki orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Bursa'daki orman yangınlarına karşı; 1777 kahraman personel, 688 araç, 6 uçak ve 4 helikopterden oluşan toplam 10 hava aracıyla canla başla mücadele ediyoruz. Yangın nedeniyle 1765 vatandaşımızı güvenli yerlere tahliye ettik. Bir ağacın dalı, vatan toprağımızın her karışı için Bursa'daki orman yangınlarına karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Rabb'im her türlü afetten ülkemizi, insanlığı ve tüm canlıları korusun" dedi.

ANONSLA YARDIM ÇAĞRISI YAPILIYOR

Harmancık Belediyesi'nden yapılan anonslarda, yangının artarak devam ettiği, traktör ve su tankerleri olan vatandaşların bölgeye intikal etmeleri istendi. İlçedeki çiftçiler, traktörlerine bağlı ilaçlama tankerlerine su doldurarak, hızla yangın bölgesine gitti.