BURSA'da 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında, daire kullanılamaz hale geldi.
Merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Yangın: Üst Kat Daire Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?