Bursa'da Yangın, Yaşlı Adam Fenalık Geçirdi

BURSA'da tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürülürken, marketten döndüğünde evinin yandığını görev Ş.T. (65) fenalık geçirdi.

Yangın saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi 7'nci Cami Sokak'taki tek katlı evde çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerine, vatandaşlar da hortumla su sıkarak yardımcı olmaya çalışırken, yangın yarım saatlik müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının mutfaktan çıktığı belirlenirken, yalnız yaşayan ve yangın sırasında markette olan Ş.T. isimli adam, evinin yandığını görünce baygınlık geçirdi. Ş.T.'ye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: Barış YILMAZ/BURSA,