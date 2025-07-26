Bursa'da Yangın: Yaşlı Adam Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin bahçesindeki fırında çıkan yangın, bitişiğindeki eve sıçradı. O sırada evde uyuyan Hüseyin Karaburun (65) mahallelilerin yardımıyla yaralı halde hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında evde hasar meydana gelirken, 10 küçükbaş hayvanda son anda kurtarıldı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Tahtaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Karaburun'a ait bahçedeki fırında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek eve sıçradı. O sırada uyuyan Hüseyin Karaburun komşularının müdahalesiyle yaralı olarak dışarı çıkartılıp hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri, ilaçlama araçlarına doldurdukları suyla yangına müdahale ederken ahırda bulunan 10 küçükbaş hayvanda telef olmaktan son anda kurtarıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüzünde ve kollarında ikinci derece yanıklar oluşan Hüseyin Karaburun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),