Bursa\'da Yat Fabrikasında Yangın

BURSA'DA YAT FABRİKASINDA YANGIN
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yat fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın, saat 07.30 sıralarında Orhangazi- Yalova yolunda bulunan yat fabrikasında çıktı. Kimyasal maddelerin bulunduğu depo kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadan yükselen dumanlar ilçenin birçok noktasından görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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