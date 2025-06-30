Bursa\'da Yaya Kazası: İki Yaralı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, kaldırımdaki 2 yayaya çarptı. 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, sürücü gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi Gazi Orhanbey Camisi'nin önünde meydana geldi. İddiaya göre fren yerine gaza basan Emel F.'nin (51) kullandığı 34 KNU 090 plakalı otomobil, kaldırıma çıktı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen 2 yayaya çarptı. Kazada yayalardan Kadir Özkan (60) ağır, Osman Dumlu (71) hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kazadan yara almadan kurtulan Emel F. ise gözyaşlarını tutamadı. Sürücü polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Hassan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),