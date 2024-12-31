Bursa\'da Yeni Yıl Kutlaması Renkli Lambalarla Yapıldı

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BURSA'da, bazı sürücüler yeni yılın gelişini, rengarenk lambalarla süsledikleri, araç ve motosikletleriyle caddelerde tur atarak kutladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da, bazı sürücüler araçlarını ve motosikletlerini yılbaşı ağacı ile renkli lambalarla süsleyip, sokak ve caddelerde tur attı. Bir sürücü ise rengarenk lambalarla donattığı otomobilini, çekici üzerinde gezdirdi. Renkli araç ve motosikletleri gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, o anlar cep telefonuyla kamerasıyla görüntüledi.

Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: Abdulselam UĞUR/BURSA,