ARAÇLAR SAATLERCE MAHSUR KALDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Çayyaka Mahallesi'nde yoğun kar nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı. Bazı sürücüler kayan araçların sürücülerine yardımcı olurken, belediye ekiplerine haber verdi. Kar kürüme aracı yolu açarken, saatlerce mahsur kalan sürücüler, yol temizleme çalışmasının ardından araçlarıyla yoluna devam etti.
Haber - Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Yoğun Kar Nedeniyle Araçlar Mahsur Kaldı - Son Dakika
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