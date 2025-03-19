Bursa'da Yurt Yemekhane Yangını

Bursa'da kız öğrenci yurdunun yemekhane kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bursa- Uludağ Kız Öğrenci Yurdu'nun yemekhanesindeki elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yemekhanede hasar oluştu.