Bursa'da Yurt Yemekhane Yangını

Bursa'da kız öğrenci yurdunun yemekhane kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bursa- Uludağ Kız Öğrenci Yurdu'nun yemekhanesindeki elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yemekhanede hasar oluştu.
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