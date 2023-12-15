 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'daki barajlar yağışlarla dolmaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'daki barajlar yağışlarla dolmaya başladı

Bursa'nın içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı Nilüfer ve Doğancı barajları, mevsim normallerinin üzerinde düşen yağışlarla doluluk oranlarını artırdı. Nilüfer Barajı yüzde 37 doluluk oranına ulaşırken, Doğancı Barajı'nın doluluğu yüzde 70'i geçti. Bursa'nın su rezervi 104 günlük ihtiyacı karşılayacak seviyeye yükseldi.

Bursa\'daki barajlar yağışlarla dolmaya başladı
15.12.2023 - 11:06,
Abone Ol

Bursa'nın içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı iki barajdan biri olan ve geçen yıl aralık ayında kuruyan Nilüfer Barajı, bu sene mevsim normallerinin üzerinde düşen yağışlarla yüzde 37 doluluğa ulaştı, Doğancı Barajı'nın doluluğu ise yüzde 70'i geçti.

Nilüfer Çayı üzerinde kurulan ve 2007 yılından bu yana hizmet veren Nilüfer Barajı, geçen yıl bugünlerde mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilenerek kurudu.

Yıllık 60 milyon metreküp su kapasitesine sahip bu baraj, son aylarda mevsim normallerinin üzerinde aldığı yağışlarla kışa iyi bir başlangıç yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verilerine göre, geçen yıl aralık ayının başında hiç su bulunmayan Nilüfer Barajı'nın doluluğu bugünlerde yüzde 37'ye yükseldi.

İçme suyu ihtiyacının karşılandığı diğer kaynak olan yıllık 125 milyon metreküp su kapasiteli Doğancı Barajı'nda da doluluk bir yıl öncesine göre yüzde 40'tan yüzde 71'e yükseldi.

Barajlara hiç su girişi olmasa bile bu koşullarda Bursa'nın 104 günlük su rezervi bulunduğu belirlendi.

"Geçen seneki seviyelerin 3 katına yakın su rezervimiz bulunuyor"

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, AA muhabirine, sonbaharda geçen senenin aynı dönemine göre yağışlı bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Meteorolojiyle sürekli irtibat halinde olduklarını belirten Gülenç, gelecek ayların da yağışlı ve bereketli geçmesinin beklendiğini aktardı.

Bursa'ya içme ve kullanma suyu sağlanan barajlardaki mevcut duruma değinen Gülenç, şu bilgileri verdi:

"Bugün itibarıyla barajlarımızda geçen seneki seviyelerin 3 katına yakın su rezervimiz bulunuyor. Bu bizi son derece mutlu ediyor, sevindiriyor. Geçen sene bugünlerde Nilüfer Barajı'mızda hiç su yoktu, şu anda doluluk yüzde 37'ye ulaştı. Doğancı Barajı'mız da geçen yıl yüzde 40 mertebesinde iken şu anda yüzde 71. Sonbahar yağışlarıyla iki barajımızda da çok şükür ileri bir seviyede yükselmeler oldu. Gelecek günlerde de devam edecek yağışlarla barajlarımızı kısa sürede dolduracağız."

Gülenç, 2022 yılına göre avantajlı bir durumda olduklarını dile getirerek, geçen yıl barajlarda su az olduğu için tüm yer altı kuyularını devreye aldıklarını anlattı.

Bugün itibarıyla yer altından bir damla bile su çekmediklerini, şebekeye tamamen barajların suyunu verdiklerini bildiren Gülenç, geçen sene 13 milyon metreküp olan barajlardaki su rezervinin 35 milyon metreküpe çıktığını ifade etti.

"Bu sene suyumuz bol diye rehavete kapılmayalım"

Suyu tasarruflu kullanma konusunda Bursalılara hatırlatmalarda bulunan Gülenç, şöyle devam etti:

"Sürekli uygulamamız ve yapmamız gereken; suyu tasarruflu kullanmamız lazım. Geçen sene bunu daha etkin bir şekilde duyurmuştuk. Tasarruflu su kullanmaya devam etmelerini Bursa halkımızdan beklemekteyiz. Bu konuda Bursa halkımız çok duyarlı, tasarruf konusundaki tedbirleri uyguladılar. Bu sene suyumuz bol diye rehavete kapılmayalım. Suyu tasarruflu kullanma konusunda Bursa halkımıza tekrar bu mesajımızı iletmek istiyoruz."

Güngör Gülenç, Bursa'nın 2060 yılına kadar su ihtiyacının karşılanması amacıyla 3'üncü kaynak olarak Çınarcık Barajı'ndan kente su sağlanmasına yönelik projenin ihale sürecinin tamamlandığını belirtti.

Orhaneli ilçesindeki bu barajın yıllık 145 milyon metreküp suya sahip olduğunu aktaran Gülenç, "Yaklaşık 150 milyon avroluk projeyi işin büyük olmasından dolayı 9 ayrı parçaya bölerek ihale ettik. Her birinin de ihalesi bitti. Geçenlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın başkanlığında tüm yüklenicilerle sözleşmeler imzalandı. Yakın zamanda da inşallah temel atma töreninde birlikte olacağız. Bursa halkımıza bu inşaatın başladığını oradan hep birlikte duyuracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bursa, Çevre, Bursa, Doğal Afetler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'daki barajlar yağışlarla dolmaya başladı - Son Dakika


11:51
Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:35
Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28
Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24
Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:21
Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor
11:20
Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış
11:12
Kasım ayı merkezi yönetim bütçesi 76,5 milyar TL fazla verdi Kasım ayı merkezi yönetim bütçesi 76,5 milyar TL fazla verdi
11:07
Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi

Son Dakika
11:35 Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28 Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24 Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:20 Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış
11:21 Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor
11:12 Kasım ayı merkezi yönetim bütçesi 76,5 milyar TL fazla verdi
11:07 Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi
10:51 Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gerek dış borç 220 milyar dolara dayandı
10:38 İran'da polis karakoluna saldırı: 12 polis öldü, 7 yaralı
10:34 Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 11:59:13. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'daki barajlar yağışlarla dolmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement