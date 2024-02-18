Bursa'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu getiren şüpheli jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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Bursa'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu getiren şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Bursa\'dan Afyonkarahisar\'a uyuşturucu getiren şüpheli jandarma tarafından yakalandı

Bursa'dan Afyonkarahisar'a araçıyla uyuşturucu getiren şüpheli, jandarma tarafından yapılan kovalamaca sonucunda yakalandı. İstihbarat çalışmaları sonucunda şüphelinin aracı takibe alındı ve Afyonkarahisar Yaylabağı yol kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada uyuşturucu ve kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve işlemleri devam ediyor.

18.02.2024 17:43  Güncelleme: 17:44
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Bursa'dan Afyonkarahisar'a aracıyla uyuşturucu getiren şüpheli yaşanan kovalamaca sonrası jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, kentte ikamet eden I.D'nin Bursa'dan Afyonkarahisar'a araçla uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi alındı.

Şüphelinin aracı, PTS üzerinden takibe alındı.

Araç, Afyonkarahisar Yaylabağı yol kontrol noktasında durdurmak istenildiğinde şüpheli ters istikamete dönerek kaçmak istedi.

Takip sonucu araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınırken, İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bursa'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu getiren şüpheli jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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