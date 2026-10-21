Bursa Nilüfer'de iddiaya göre demir blokların altında kalan Eray Altıntaş öldü

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde metal boyahanesinde forkliftle malzeme taşıyan Eray Altıntaş (24), üzerine demir blokların devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Altıntaş'ın yaklaşık 10 gün önce arkadaşının hayatını kaybettiği trafik kazasından hafif yaralı kurtulduğu öğrenildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi 2'inci Sokak'taki metal boyahanesinde meydana geldi. İddiaya göre, forkliftle metal parçaları taşıyan Eray Altıntaş'ın üzerine demir bloklar devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Altıntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Altıntaş'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10 GÜN ÖNCEKİ KAZADAN YARALI KURTULMUŞTU

Eray Altıntaş'ın yaklaşık 10 gün önce geçirdiği trafik kazasında arkadaşının hayatını kaybettiği, kendisinin ise hafif yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.