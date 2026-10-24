Bursa Nilüfer'de kıraathane yangını hasarla söndürüldü, ölen yaralanan yok - Son Dakika
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Bursa Nilüfer'de kıraathane yangını hasarla söndürüldü, ölen yaralanan yok

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Bursa Nilüfer\'de kıraathane yangını hasarla söndürüldü, ölen yaralanan yok
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Bursa Nilüfer\'de kıraathane yangını hasarla söndürüldü, ölen yaralanan yok
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Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Fethiye Mahallesi'ndeki kıraathanede saat 02.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken kıraathanede hasar oluştu; yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde kıraathanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş yerinde hasar oluştu.

Fethiye Mahallesi'ndeki bir kıraathanede saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında kıraathanede hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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