Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Akçalar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Yangın yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan helikopterlerin de destek verdiği yangını ekipler kontrol altına almaya çalışıyor.
Son Dakika › Güncel › Bursa Nilüfer'de Orman Yangını - Son Dakika
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