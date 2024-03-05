Bursa Nilüfer Kadın Korosu, Gazzeli anneler ve çocuklar için özel konser verdi

Bursa Nilüfer Kadın Korosu "Dünya Kadınlar Günü Özel Konseri'nde Gazzeli anneler ve çocuklar için eserlerini seslendirdi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Aysel Gürel yönetti.
Gecede Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği'nden oluşan geniş bir repertuara yer verildi.
Konserde zaman zaman müzikseverlerin de eşlik ettiği eserler beğeni topladı.
Gecenin sonunda şef ve koro Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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