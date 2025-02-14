Bursa'nın Çevre Düzeni Planı Onaylandı - Son Dakika
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Bursa'nın Çevre Düzeni Planı Onaylandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın onaylanmasıyla birlikte Bursa'nın çevre düzeninde örnek bir kent olacağını ifade etti. Plan, tüm Bursalıların ortak uzlaşısının bir sonucu olarak nitelendirildi.

14.02.2025 09:15  Güncelleme: 09:20
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(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın onaylanmasıyla şehrin çevre düzeni ve planlamada örnek kentlerden biri olacağını vurgulayarak, "Bu plan, kentin ve kentlinin ortak uzlaşı protokolü olacak. Herkesin üzerinde mutabık kaldığı ve sıkı sıkıya bağlı kalacağı bir kent anayasası niteliği taşıyacak" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Şubat ayı birinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in başkanlığında yapıldı. Gündem maddeleri ve önergeler görüşülmeden önce İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi ve Bursa Çevre Düzeni Planı Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Fatih Terzi tarafından 2050 vizyonlu 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarıyla ilgili Meclis üyelerine bilgi verildi. Yaklaşık 12 üniversiteden 32 akademisyen ile süreci yürüttüklerini anlatan Terzi, 15 çalışma grubunun Bursa'ya dair yapacakları çalışmayı bir filtreden geçirerek değerlendirdiğini belirtti. İlk raporları mart ayının sonunda tamamlamış olacaklarını anlatan Terzi, sentez çalışmalarıyla süreci hızla devam ettireceklerini ifade etti.

"Bursa artık çevre düzeni ve planı olan örnek kentlerden bir tanesi olacaktır"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm Bursalıların Berat Kandili'ni tebrik etti. 1/100.000'lik Çevre Düzeni Planı'nın en son 1998'de yapıldığını, nüfusun 2020'de 1,9 milyon olarak öngörüldüğünü hatırlatan Başkan Bozbey, Bursa'nın 3,7 milyonluk bir nüfusa ulaştığını, daha önce yapılan Çevre Düzeni Planları'nın yeterli olmadığını, katılımcı ve doğru tespitlerle gündeme getirilmediği için mecliste onaylanmadığını dile getirdi. Bursa'nın 'Kent Anayasası' denilen planı tüm meclis üyeleriyle birlikte en doğruyu haliyle yapacaklarına inandığını belirten Başkan Bozbey, "Bursa'nın geleceğini şekillendirecek, Bursa'nın 2050'de hangi noktaya geleceğini belirleyecek, 2075 ve 2100 projeksiyonunu da içerisinde barındıran planın yapılması, bu meclisin ileride en iyi şekilde anılmasına vesile olacaktır. Herkesin katkısını önemsiyoruz. Bugüne kadar sadece bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Artık katılımcılık esasına göre çalışmalar devam ediyor. Planın detaylarına henüz girilmiş değil. Tüm kesimlerle plan konuşuluyor ve tartışılıyor. Meclis üyelerinin destek ve katkılarıyla önemli bir yola girecektir. Bir aksilik olmaz ise önümüzdeki yıl onayladığımız takdirde Bursa artık çevre düzeni ve planı olan örnek kentlerden bir tanesi olacaktır" dedi.

"Herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir kent anayasası niteliği taşıyacak"

Bursa'nın kent anayasasını yaparken ortak değerlerde bir araya gelmeye önem verdiklerini anlatan Başkan Bozbey yeşil, havası ve suyu temiz, depreme dirençli bir Bursa'nın herkesi ortak hedefi olduğunu vurguladı. Bursa'nın her kesiminin keyifle ve huzurla yaşayabileceği bir ortama dönüşmesinin herkesin ortak hayali olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, "Bu çalışmaların sonucunda bir kent anayasası oluşacak. Katılımcılığın esas alındığı bir plandır. Bu sürece 17 belediye başkanımızı ziyaret ederek başladık. Toplumun tüm dinamikleri de bu sürece dahildir. Hiçbir meclis üyesi de bu sürecin dışında kalamaz, kalmamalıdır da zaten. Hep beraber böylesi bir planın, Türkiye'de örnek bir altyapısını oluşturduk. Önümüzdeki yıl, bu meclis kent anayasasını oluşturacak düzeye gelecektir. Neticede kentin ve kentlinin uzlaşma protokolü olacak. Herkesin üzerinde mutabık kaldığı ve sıkı sıkıya bağlı kalacağı bir kent anayasası niteliği taşıyacak. Bunu başaracağız. Temiz hava solumak, derelerin temiz olmasını, yaşanabilir çevre, dirençli bir kent istiyorsak bu planı el birliğiyle gerçekleştirmeliyiz" diye konuştu.

Bursa Planlama Ajansı'nın müdürlüğün altında büro olarak çalıştığını, şirketleşmesini sağlamayı da amaçladıklarını söyleyen Başkan Bozbey, ajansın hem yapılacak planın korunup kollanmasını sağlayacağını hem de ilerleyen zamanda alt planların yapılması konusunda önemli görevler üstleneceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Mustafa Bozbey, Bursa, Son Dakika

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