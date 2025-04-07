Bursa'nın Fethinin 699'uncu Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Bursa'nın Fethinin 699'uncu Yılı Kutlandı

Bursa\'nın Fethinin 699\'uncu Yılı Kutlandı

Bursa'nın fethinin 699'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen 'Orhan Bey ve Bursa'nın Fethi' konulu söyleşide, tarihçi Prof. Dr. Feridun Emecen önemli bilgiler paylaştı.

07.04.2025 16:02
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(BURSA) – Bursa'nın fethinin 699'uncu yılı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. Feridun Emecen'in konuşmacı olduğu "Orhan Bey ve Bursa'nın Fethi" konulu bir söyleşi düzenlendi.

Bursa'nın fethinin 699'uncu yılı kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığına bağlı Kent Tarihi Araştırmaları ve Arşiv Şube Müdürlüğü tarafından "Orhan Bey ve Bursa'nın Fethi" konulu söyleşi düzenlendi. Yerkapı'da düzenlenen programa, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sinan Nergiz, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, akademisyenler ve tarih meraklıları katıldı.

Söyleşi öncesinde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sinan Nergiz, 699 yıl önce yalnızca bir şehrin fethedilmediğini, bir medeniyetin de kalbinin atmaya başladığını söyledi. O kalbin adının da Bursa olduğunu belirten Sinan Nergiz, "Orhan Gazi önderliğinde gerçekleşen Bursa'nın fethi sadece askeri bir başarı değil, barışın, adaletin, ortak yaşam kültürünün temelinin atıldığı bir milattır. Bu kadim şehrin evlatları olarak sadece geçmişimizi anmıyoruz. Bize emanet edilen bu mirası, yarınlara en güçlü şekilde taşıma kararlığımızı da yineliyoruz" dedi.

Söyleşide katılımcılarla önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Feridun Emecen, kentin Osmanlı tarihi boyunca önemini her zaman muhafaza eden bir kültür kenti olduğunu ifade etti. Bursa'nın konum itibariyle hep stratejik bir mevki ve siyasi merkez olduğunu anlatan Emecen, Bursa'nın Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin tutkusu olduğunu dile getirerek katılımcılara Bursa'nın geçmişi ve fetih dönemi hakkında önemli bilgiler aktardı.

Soru cevap bölümüyle devam eden programın sonunda Başkanvekili Sinan Nergiz tarafından Prof. Dr. Feridun Emecen'e günün anısına hediye takdim edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa'nın Fethinin 699'uncu Yılı Kutlandı - Son Dakika

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