Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dolu etkili oldu - Son Dakika
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dolu etkili oldu

Meteorolojinin uyarıları sonucu Bursa'nın Orhangazi ilçesinde şiddetli yağış ve dolu etkili oldu. Yağmur ve dolu nedeniyle birçok kişi zor anlar yaşadı.

23.05.2024 20:22
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dolu etkili oldu

BURSA - Meteorolojinin günlerdir uyardığı şiddetli yağış Bursa'da etkili oldu. Orhangazi ilçesinde yağmurla birlikte bastıran dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bursa genelinde görülen sağanak yağış, özellikle Orhangazi ilçesinde yoğun şekilde hissedildi. Yağmurun yanı sıra dolu da etkili oldu ve ilçenin birçok noktasında hava şartlarına hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla Bursa'da etkili olması beklenen şiddetli yağış ve doluya karşı vatandaşları uyarmıştı.

Kaynak: İHA

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