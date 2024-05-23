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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dolu etkili oldu

BURSA - Meteorolojinin günlerdir uyardığı şiddetli yağış Bursa'da etkili oldu. Orhangazi ilçesinde yağmurla birlikte bastıran dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bursa genelinde görülen sağanak yağış, özellikle Orhangazi ilçesinde yoğun şekilde hissedildi. Yağmurun yanı sıra dolu da etkili oldu ve ilçenin birçok noktasında hava şartlarına hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla Bursa'da etkili olması beklenen şiddetli yağış ve doluya karşı vatandaşları uyarmıştı.