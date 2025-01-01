Bursa, Yeni Yıla Renklilikle Girdi

Güncel

BURSA'da vatandaşlar, renkli etkinlikler ve havai fişek gösterileriyle yeni yıla girdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür AŞ tarafından Eski Atatürk Stadyumu alanında oluşturulan 'Bursa Yeni Yıl Meydanı', 13 Aralık'tan beri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. İlk günden itibaren birbirinden eğlenceli etkinliklere ve konserlere ev sahipliği yapan meydan, 2024'ün son gününde de Bursalıların buluşma mekanı oldu. 2025'i karşılamak üzere meydana gelen yüzlerce Bursalı, gün boyu keyifli etkinlikler ve DJ performanslarıyla unutulmaz bir gün geçirdi. Alanda yapılan yarışmalarla keyifli anlar geçiren vatandaşlar, Can Kazaz konseriyle müziğe doydu. Konserin ardından alanı dolduranlar Mert Erciyas'ın performansıyla doyasıya eğlendi. Bursalılar, yeni yıla geri sayım yaparak havai fişek gösterileri eşliğinde girdi. Vatandaşlar, 2025'in herkese mutluluk, sağlık ve huzur getirmesini diledi.