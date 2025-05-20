BURULAŞ'ta Grev Devam Ediyor - Son Dakika
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BURULAŞ'ta Grev Devam Ediyor

Demiryol-İş, BURULAŞ'la toplu sözleşme görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasıyla grev başlattı.

20.05.2025 16:46
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (TÜRK-İŞ) bağlı Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) Adapazarı Şube Başkanı Cemal Yaman, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasıyla başlatılan grevin sürdüğünü açıkladı.

Yaman, yaptığı açıklamada, toplu iş sözleşmesinde anlaşma çıkmaması üzerine sabah saatlerinde grev başlattıklarını bildirdi.

BursaRay makinistlerinin yüzde 30'luk teklif çerçevesinde greve gitmediğini dile getiren Yaman, "900 otobüs şoförü var. Bunlar grevdeler. 2 bakım grubu var 110'ar kişi. Bunların hiçbiri iş yerine gelmedi. Neticede bunlarla yolumuza devam ediyoruz. Temizlik işçilerinden de var. Tesirli olacak yer otobüs. Şoförler otobüslere binmedi. Bunlar grev kararını uyguluyorlar. Bu grev işçilerin anayasal hakkı." ifadesini kullandı.

Yaman, dün gece yapılan görüşmelerde yüzde 34'lük bir teklif sunduklarını ancak belediyenin yüzde 30'luk bir teklif verdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Yüzde 4 için bu grev göze alınır mı? Yemek için bize daha önceden 240 lira teklif etmişlerdi. Bu teklifi verirken 200 liraya düşürdüler. Bunun kabul edilmesinde (raylı sistem işçileri) bugün grev direncini kırmak için 15 brövesi olmayan stajyeri hatta kullandılar. Bursa halkının, binen kişilerin hayatı söz konusuydu. Maalesef bunu bile yaptılar. Otobüs şoförleri, bakım ve temizlik personellerinin grevleri devam ediyor. Biz her şeye rağmen toplu iş sözleşmesinin masada bitmesinden yanayız."

BURULAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise BursaRay seferlerinin kesintisiz sürdüğü, otobüslerin ise 139 körüklü ve uzun araçlarla 39 güzergahta düzenli olarak hizmet verdiği duyuruldu.

Kaynak: AA

Cemal Yaman, bursa, Son Dakika

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