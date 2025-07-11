Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir seçildi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir seçildi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir seçildi
11.07.2025 16:25  Güncelleme: 17:01
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir seçildi
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasının ardından yapılan seçimde oy çokluğuyla CHP'den Büyükşehir ve Kepez Belediye Meclisi Üyesi olan avukat Büşra Özdemir başkan vekili seçildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçen cumartesi günü "rüşvet" suçlamasıyla tutuklanmasının ardından belediye meclisi, bugün başkan vekilini seçmek için toplandı. Meclis başkan vekili Bayram Ali Çeltik, meclis öncesi herhangi bir aksaklık yaşanmaması için uyarıda bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir seçildi

BÜŞRA ÖZDEMİR BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

Toplantıda, CHP grubu, başkanvekili olarak Büşra Özdemir'i aday gösterdi. Mecliste grubu olan diğer partiler ise aday çıkarmadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir seçildi

Gizli oylamayla yapılan seçimin ilk turunda 104 oy kullanıldı. Yapılan sayımda boş çıkan 29 oy, geçersiz sayıldı. Geçerli 75 oyun tamamını alan Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilliği görevine getirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir seçildi

"BU EMANET NÖBETİDİR"

Özdemir, yaptığı konuşmada, Torosların evladı Muhittin Böcek'in emanetine sahip çıkacak bir Yörük kızı olarak göreve başlayacağını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir seçildi

Kendisine verilen göreve ve gösterilen güvene layık olabilmek için tüm gücüyle çalışacağını ifade eden Özdemir, "Onurlu emaneti taşırken Antalya halkına mahcup olmayacağıma söz veriyorum. Bu emanet nöbetidir. Burada olması gereken asıl kişi Muhittin Böcek'tir. Bu makam, yetki, sorumluluk onundur. Bu emaneti taşımanın onuru kadar ağırlığının da farkındayım. Antalya Büyükşehir Belediyesinin hizmet bayrağının yere düşürmemek hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir seçildi
Soldan sağa sırasıyla: Behiç Özdemir-Muhittin Böcek-Büşra Özdemir
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir seçildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir seçildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir seçildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 86vp9nz25k:
    üzüntüm kadarda mutluyum bu görevin bir kadın hemde bir yörük çocuğu olması bizi bir nebzede olda buruk bir mutluluk verdi ???????????????? 7 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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