Büyük Set Resifi'nde Okyanus Sıcaklığı 400 Yılın En Yükseğinde

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Avustralya'da araştırmacılar, dünyanın en büyük mercan resifi olarak bilinen Büyük Set Resifi'nde okyanus sularının sıcaklığının, son 10 yılda 400 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını tespit etti.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Melbourne Üniversitesi gibi ülkedeki çeşitli üniversitelerden araştırmacılar, Büyük Set Resifi'nin bulunduğu Mercan Denizi'nden alınan mercan iskeleti örneklerini kullanarak resifteki eski ve yakın zamandaki okyanus sıcaklıklarını karşılaştırdı.

Araştırmacılar, mercan iskeleti örnekleriyle yeniden oluşturmaya çalıştıkları 1618 ila 1995 arası okyanus yüzey sıcaklığı verilerinin yanı sıra 1900 ila 2024 arası yüzey sıcaklığı verilerini de kullandı.

Okyanus sıcaklığının 1900 öncesinde genel olarak istikrarlı olduğunu belirten araştırmacılar, 1960 ila 2024 arasında ocaktan marta düzenli olarak bu sıcaklığın arttığını tespit etti.

Araştırmacılar, 2016 ila 2024 arasında, yani mercan ağarmasının yüksek seviyede görüldüğü yıllarda, ocak-mart döneminde okyanus sıcaklığının 1618'den bu yana daha yüksek seviyeye ulaştığını dile getirdi.

Buna göre, araştırmacılar son 10 yıldır okyanus sularının sıcaklığının 400 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu kaydederek, buna en yakın yüksek sıcaklık seviyesinin 2004'te kayıtlara geçtiğini belirtti.

Resifin tehlikede olduğuna dikkati çeken araştırmacılar, iklim değişikliğine ilişkin adım atılmaması halinde dünyanın doğal harikalarından birinin "yok oluşuna tanık olunabileceğini" ifade etti.

Avustralya Büyük Set Resifi Yönetimi ve Avustralya Deniz Bilimi Enstitüsünün açıklamasında, dünyanın en büyük mercan resifi olarak bilinen Büyük Set Resifi'nin yüzde 73'ünde ağarma görüldüğü ve bazı bölgelerde tahribatın son dönemlerin en yüksek seviyesine ulaştığı bildirilmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen enstitü araştırmacılarından Roger Beeden, "İklim değişikliği, Büyük Set Resifi ve dünyadaki mercan resiflerine karşı en büyük tehdit." ifadesini kullanmıştı.