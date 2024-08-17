Büyükada\'da Ahşap Bina Yangını Kontrol Altına Alındı

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(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, Büyükada Nizam Mahallesi'nde ahşap bir binada çıkan yangının çevreye yayılmadan söndürüldüğünü duyurdu.

İstanbul Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Büyükada Nizam Mahallesi'nde iki katlı ahşap bir binada yangın çıkmıştır. Olaya itfaiye ekipleri müdahale ederek yangının çevreye sirayet etmesini engellemiştir." ifadelerine yer verildi.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

"17.08.2024 cumartesi günü saat 20.36'da Büyükada Nizam Mahallesi'nde iki katlı ahşap bir binada yangın çıkmıştır. Olaya itfaiye ekipleri müdahale ederek yangının çevreye sirayet etmesini engellemiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir."