Büyükçekmece'de Duygusal Anlar: 'Ahh O Şarkılar' Konseri

(İSTANBUL) – Mimarsinan Hoşseda Musiki Derneği tarafından düzenlenen "Ahh O Şarkılar" konseri, Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Şef Tarkan Öngen yönetimindeki koro, özenle hazırlanan repertuvarıyla sahne alırken, izleyicilere duygusal ve nostaljik anlar yaşattı.

Mimarsinan Hoşseda Musiki Derneği tarafından düzenlenen "Ahh O Şarkılar" konseri, Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Şef Tarkan Öngen yönetimindeki koro, özenle hazırlanan repertuvarıyla sahne alırken, izleyicilere duygusal ve nostaljik anlar yaşattı. Türk sanat müziğinin seçkin eserlerinin solo ve koro yorumlarla icra edildiği gecede performanslar, salondaki izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Gece sonunda sahne alan sanatçılara, Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Murat Erçağ, Belediye Meclis Üyeleri Nurcan Kalaycı ve Ceren Gökçe Yatmaz tarafından çiçek takdim edildi.