Büyükçekmece'de, 4 hırsızlık şüphelisi polisin kovalamacası sonucu yakalandı.
Kumburgaz Mahallesi'ndeki hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin araçla D-100 kara yoluna kaçtığını belirledi.
Kara yolunda zanlıların aracını takibe alan ekipler "dur" ihtarında bulundu.
İhtar üzerine kaçmaya başlayan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı.
Beylikdüzü istikametinde yolu kapatan ekipler, 4 şüpheliyi yakaladı.
Bu arada, bir polis memurunun da hafif yaralandığı kovalamaca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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