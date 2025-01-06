Büyükçekmece'de Motokurye Ceza Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Büyükçekmece'de Motokurye Ceza Kararı

Büyükçekmece'de, yaya alanlarını kullanan motokuryelere 2.953 lira ceza kesilecek.

06.01.2025 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde, ilçede araç trafiğine kapalı alanları kullanarak yaya güvenliğini tehdit eden motokuryeler ile motosiklet sürücülerine, 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanması kararı alındı.

Büyükçekmece Belediye Meclisi ocak ayı birinci oturumu, Belediye Başkanı Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, yaya trafiğinin yoğun olduğu kordonboyu ile parklar, tretuvarlar ve kaldırımlar gibi araç trafiğine kapalı alanları kullanan motokuryeler ve motosiklet sürücülerine idari para cezası uygulanmasını içeren gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı.

Mecliste oy birliğiyle kabul edilen maddeye göre, araç trafiğine kapalı alanları kullanan motokuryeler ile motosiklet kullanıcılarına 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca, 1 yıl içinde 3 kez ceza kesilen motokuryenin, bağlı bulunduğu iş yeri de geçici olarak mühürlenecek.

Belediye Başkanı Akgün, son zamanlarda motokurye ve motosiklet kullanıcıları hakkında yoğun şikayetler geldiğini belirtti

Büyükçekmece Belediyesinin bu duruma el koyduğunu belirten Akgün, "Diğer belediyeler de örnek alsın, aynısını yapsınlar. Başka türlü başa çıkamayacağız. Devam ettirirlerse hem motosikletleri kanuna göre araç girişi yasak olan yerde seyrettiği için bağlanır hem de iş yeri mühürlenir. Daha sonra da iş yeri ruhsatı iptal edilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Büyükçekmece, Motosiklet, Belediye, Politika, Güvenlik, Olaylar, Güncel, trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de Motokurye Ceza Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:51 ABD Kongresi, Trump’ın seçim zaferini resmen onayladı ABD Kongresi, Trump'ın seçim zaferini resmen onayladı
21:20 Trump: ’Kanada ve ABD bir olsa, birlikte ne güzel bir millet olurduk’ Trump: 'Kanada ve ABD bir olsa, birlikte ne güzel bir millet olurduk'
20:47 İsrail ordusu, Lübnan’da işgal ettiği Nakura’dan çekildi İsrail ordusu, Lübnan'da işgal ettiği Nakura'dan çekildi
19:58 Roketsan’ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz
09:27 Milyonlarca kişinin net maaşı Kabine’de belirlenecek Milyonlarca kişinin net maaşı Kabine'de belirlenecek
09:21 Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu Eşi Sevim Emre duyurdu Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu? Eşi Sevim Emre duyurdu
09:14 904’te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı 90+4'te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı
09:07 En yakın arkadaşına söylemiş İşte Ferdi Tayfur’un son isteği En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
08:50 DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
08:46 Kamu kurumu 41 personel alacak Kamu kurumu 41 personel alacak
08:46 Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor’a Kongolu kanat Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor'a Kongolu kanat
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 22:15:39. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Motokurye Ceza Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.