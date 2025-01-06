Büyükçekmece'de Motokurye ve Motosikletlere Ceza Yönetmeliği - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Motokurye ve Motosikletlere Ceza Yönetmeliği

Büyükçekmece\'de Motokurye ve Motosikletlere Ceza Yönetmeliği

Büyükçekmece Belediye Meclisi, yaya güvenliğini tehdit eden motokurye, motosiklet ve bisikletli motorlara 2 bin 953 TL ceza uygulanacağını açıkladı. Yaya trafiği yoğun alanlarda trafiğe kapalı yolları kullanan motorlu araçlar, bir yıl içinde 3 kez ceza alırsa bağlı olduğu iş yeri geçici olarak mühürlenecek.

06.01.2025 15:51
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(İSTANBUL)- Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karara göre, araç trafiğine kapalı yol, park, tretruvar ve kaldırımları kullanarak yaya güvenliğini tehdit eden motokurye, motosiklet ve bisikletli motorlara 2 bin 953 TL ceza uygulanacak.

Büyükçekmece Belediye Meclisi yeni yılın ilk toplantısında önemli bir karara imza attı. İlçede, yaya trafiğinin yoğun olduğu kordonboyu, parklar, tretuvarlar ve kaldırımlar gibi araç trafiğine kapalı alanlarda seyreden motokuryelerin yarattığı kaza riski, belediye meclisini harekete geçirdi. Mecliste oy birliğiyle alınan jarara göre, motorlu araç trafiğine kapalı yol, park, tretruvar ve kaldırımları kullanarak yaya güvenliğini tehdit eden motokurye, motorsiklet ve bisikletli motorlara 2 bin 953 TL ceza uygulanacak. Bir yıl içinde 3 kez ceza kesilen motokuryenin bağlı bulunduğu iş yeri de geçici olarak mühürlenecek.

"Başka türlü başa çıkamayacağız"

2024 yılında İstanbul'daki kazaların yüzde 48'inde moto kurye ve motosikletlerin olduğunu, Türkiye'deki ölümlü kazaların yüzde 20'sinde yine moto kurye ve motosikletlerin olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Hasan Akgün, moto kurye ve motosiklet kullanıcılarından son zamanlarda yoğun şikayetler geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu üç vasıtanın moto kuryeler başta olmak üzere, motosikletlere ve motorlu bisikletlere yine Çevre Kanunu'na göre, Kabahatler Kanunu'na göre 2 bin 953 lira nasıl yere izmaritini atana ceza verdiysek aynı paranın, aynı cezanın, trafiğe kapalı alanlarda seyreden moto kurye, motosikletlere ve motorlu bisikletlere trafiğe kapalı alanlarda seyreden ve en önemlisi tretuvarlarda hızlı gitmek için vatandaşın, çocuğun, kadının yürüdüğü tretuvarları işgal eden moto kuryelere de 2 bin 953 lira para cezası uygulamasını oylarınıza sunacağım. Bizi izleyen ve dinleyen vatandaşlarımız, özellikle tretuvarlarda herkese büyük tehlike yaratan kuryeleri gördükleri zaman fotoğrafını çeksinler ya da plakasının numarasını bize atsınlar. Moto kuryelerin bu işi yaparken birinci suç 2 bin 953 lira, ikinci suç 2 bin 953 lira, üçüncü suç 2 bin 953 lira. 1 yıl içerisinde. Ondan sonra iş yerinin mühürlenmesi. İş yerinin mühürlenmesinden de ders almıyorsa iş yeri ruhsatının iptaline kadar gidecek bir süreç. Biz buna Büyükçekmece Belediyesi olarak bugünden itibaren el koyuyoruz. Diğer belediyeler de örnek alsın, aynısını yapsınlar. Başka türlü başa çıkamayacağız. Devam ettirirlerse hem motosikletleri kanuna göre araç girişi yasak olan yerde seyrettiği için bağlanır hem de iş yeri mühürlenir. Daha sonra da iş yeri ruhsatı iptal edilir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de Motokurye ve Motosikletlere Ceza Yönetmeliği - Son Dakika

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