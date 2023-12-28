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Büyükçekmece'de su samuru ölü bulundu - Son Dakika
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Büyükçekmece'de su samuru ölü bulundu

Büyükçekmece'de 2020 yılında görülen ve 'Maskot' ismi verilen su samuru sahilde ölü olarak bulundu. Çevre sakinleri, nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurunun ölüm nedeninin araştırılmasını istedi.

Büyükçekmece\'de su samuru ölü bulundu
28.12.2023 - 12:30,  Güncelleme: 12:43
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BÜYÜKÇEKMECE'de ilk defa 2020 yılında görülen ve 'Maskot' ismi verilen su samuru, sahilde ölü bulundu. Maskot'un ölümüne üzülen çevre sakinleri, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurunun ölüm nedeninin araştırılmasını istedi. Balıkçılar kayalıklara çıkan Maskot'u defalarca görüntülemişti.

Büyükçekmece'de ilk defa 2020 yılında görülen ve ardından çevre sakinlerinin 'Maskot' ismini verdiği su samuru, Mimar Sinan Balıkçı İskelesi'nde ölü olarak kıyıya vurdu. Maskot'u ölü bulan çevre sakinleri, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen belediyenin veteriner ekipleri, ölü su samurunu incelemek üzere götürdü. Yapılan inceleme sonucunda, su samurunun bedeninde herhangi bir yara ve kanama izi olmadığı tespit edildi. Maskot'unu kaybeden çevre sakinleri bu duruma üzülürken, neden öldüğü ise merak konusu oldu. Çevre sakinleri, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurunun neden öldüğünün araştırılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Balıkçı Hüseyin Topal, Bölgemizde su samurları mevcut. Son bir kaç gün içinde ölümler meydana geliyor ama neden olduğunu buraya bir ekip gelmeden bilemeyiz. Limanımızda su samurları mevcut, geliyorlar taşların üzerine çıkıyorlar. Taşa çıkıyorlar, bizi görünce tekrar denize atlıyorlar. Liman içerisinde balıkları kovalıyorlar. Aslında biz balıkçıların biraz düşmanıdır bu su samurları ama her ne kadar düşman da olsak sonuçta bir varlık. Bir aile grubu olarak gören arkadaşlar var, ben tek olarak görüyorum, aileyi pek görmedim. Araştırılırsa iyi olur. Sonuçta bir deniz canlısı, her ne kadar bizi rahatsız da etse balıkçılar olarak; her türlü deniz canlısını seviyoruz. Umarım bir daha ölümler gerçekleşmez, umarım bu tarz şeyler yaşanmaz. Sonuçta hepsine ihtiyacımız var. Ekolojik düzende hepsinin bir bağlantısı var. Umarım gerekli ekip araştırmasını yapar ve ölümlerini gerçekte neden olduğunu bulabilir dedi.

Kaynak: DHA
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