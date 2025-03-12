Büyükelçi Önal, ABD Kongresi'nde Görüşmeler Yaptı

(ANKARA) - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Temsilciler Meclisi üyeleriyle Kongre'de görüşmeler yaptı. Büyükelçi Önal, görüşmelerde ABD ile ilişkilerdeki öncelikler ile siyasi, ekonomik ve beşeri ilişkileri geliştirmek adına fırsatlar hakkında muhataplarını bilgilendirdi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Önal, Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüşmeler yaptı. Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmelere ilişkin şunlar kaydedildi:

"Büyükelçi Sedat Önal, geçtiğimiz hafta Temsilciler Meclisi üyeleriyle Kongre'de yaptığı görüşmelerde, ABD'yle ilişkilerimizdeki önceliklerimiz ile siyasi, ekonomik ve beşeri ilişkilerimizi geliştirmek adına önümüzdeki fırsatlar hakkında muhataplarını bilgilendirdi.

Büyükelçi Önal, Dışişleri Komitesi üyesi Mike McCaul'u ziyaretinde, Suriye'deki gelişmelere dair tutumuz hakkında bilgi sundu. Görüşmede, toprak bütünlüğü ve egemenliği korunan, istikrarlı ve güvenli bir Suriye için Türkiye ve ABD'nin yapabilecekleri üzerinde duruldu.

Büyükelçi Önal, Floridalı Temsilciler Meclisi üyesi Shelia Cherfilus-McCormick'le tanışma amaçlı bir görüşme yaptı. Görüşmede Türkiye ve ABD arasındaki müttefiklik ilişkisi ile Florida'daki Türk yatırımlarının artırılması dahil, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Büyükelçi Önal ayrıca Arkansas'lı Temsilciler Meclisi üyesi Steve Womack'la samimi bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede savunma işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Bölgemizdeki ihtilaflara kalıcı barışçıl çözümler bulunması başta olmak üzere, bölgesel ve ikili konular ele alındı."