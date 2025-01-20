Büyükelçi Tunçer'e Zayid Nişanı - Son Dakika
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Büyükelçi Tunçer'e Zayid Nişanı

BAE'de görev süresi sona eren Tunçer’e, ilişkileri güçlendirmesi nedeniyle nişan verildi.

20.01.2025 16:46
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ABU Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) görev süresi biten Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer'e, 1. Sınıf Zayid Nişanı sunuldu.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Büyükelçi Tunçer'e görev süresi boyunca iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri çeşitli sektörlerde önemli ölçüde güçlendiren çabalarından dolayı nişanın verildiği belirtildi.

Büyükelçi Tunçer'e "Zayid Nişanı"nı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Abu Dabi'de düzenlenen toplantıda takdim etti.

Dışişleri Bakanı Al Nahyan, Büyükelçi Tunçer'in BAE-Türkiye bağlarını güçlendirmeye yönelik katkılarından övgüyle söz etti ve kendisine başarılar diledi.

Büyükelçi Tugay Tunçer de veda mesajı yayımladı

Tunçer de Türkiye Cumhuriyeti Abu Dabi Büyükelçiliği resmi X hesabından yayımlanan mesajda, BAE'deki görevini 21 Ocak 2025'te tamamlayacağını belirtti.

Türkiye ile BAE arasında her alanda artan işbirliğine tanık olduğunu ve ilişkilerin 50. yılını kutlamaktan şeref duyduğunu belirten Büyükelçi Tunçer, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyinde olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Tunçer, ülkeden ayrılırken BAE halkına gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini sundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyükelçi Tunçer'e Zayid Nişanı - Son Dakika

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